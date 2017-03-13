"Сток Сити" хочет продлить контракт с 31-летним Чарли Адамом

"Сток Сити" хочет сохранить в своём составе полузащитника Чарли Адама и намерен продлить с футболистом контракт, сообщает Stoke Sentinel.



Сам 31-летний хавбек также заинтересован в том, чтобы остаться в стане "гончаров".