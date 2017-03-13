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"Сток Сити" хочет продлить контракт с 31-летним Чарли Адамом

"Сток Сити" хочет сохранить в своём составе полузащитника Чарли Адама и намерен продлить с футболистом контракт, сообщает Stoke Sentinel.

Сам 31-летний хавбек также заинтересован в том, чтобы остаться в стане "гончаров".
Теги: Сток Сити
Сегодня, 19:15
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