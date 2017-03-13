Вандерсон: очень важно было победить "Локомотив" из-за упорной борьбы в таблице

Автор победного гола в ворота «Локомотива» Вандерсон был очень рад победе в матче 19-го тура Премьер-лиги (2:1).– Мы изначально знали, что будет сложный матч. Важный в турнирном плане, мы должны были побеждать, чтобы попасть в зону Лиги Европы. Тренер в перерыве сказал, что нужно бороться и бороться, мы смогли выполнить его указания.– Смолов очень важный для нас игрок, большой профессионал. Я стараюсь по максимуму выполнять его работу, сегодня забил гол. Мы все ждём, когда он восстановится.– Не очень помню этот момент, прокинул мяч и пробил в угол. Самое главное, что мы бились как команда до конца и победили.– Конечно, очень сложно. Время для восстановления почти нет. Но это ничего не значит, мы должны пройти «Сельту» и бороться в следующих матчах чемпионата.– Реванш не был так важен. Самое важное – победить в матче из-за упорной борьбы в таблице. Просто настраивались на матч против серьёзного соперника.– Да, но сегодня он не играл, а мы победили. Может, в следующий раз, – приводит слова Вандерсона