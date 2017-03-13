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Вандерсон: очень важно было победить "Локомотив" из-за упорной борьбы в таблице

Вандерсон: очень важно было победить "Локомотив" из-за упорной борьбы в таблицеАвтор победного гола в ворота «Локомотива» Вандерсон был очень рад победе в матче 19-го тура Премьер-лиги (2:1).

– Что удалось изменить в игре, проигрывая в счёте?

– Мы изначально знали, что будет сложный матч. Важный в турнирном плане, мы должны были побеждать, чтобы попасть в зону Лиги Европы. Тренер в перерыве сказал, что нужно бороться и бороться, мы смогли выполнить его указания.

– Насколько тяжело вам в отсутствие Фёдора Смолова выполнять роль центрфорварда?

– Смолов очень важный для нас игрок, большой профессионал. Я стараюсь по максимуму выполнять его работу, сегодня забил гол. Мы все ждём, когда он восстановится.

– Что скажете про свой гол, как обыграли Пейчиновича?

– Не очень помню этот момент, прокинул мяч и пробил в угол. Самое главное, что мы бились как команда до конца и победили.

– Насколько тяжело играть в нынешнем графике?

– Конечно, очень сложно. Время для восстановления почти нет. Но это ничего не значит, мы должны пройти «Сельту» и бороться в следующих матчах чемпионата.

– Имело ли значение то, что «Краснодар» долго не мог обыграть «Локомотив»?

– Реванш не был так важен. Самое важное – победить в матче из-за упорной борьбы в таблице. Просто настраивались на матч против серьёзного соперника.

– Было бы интересно сыграть против Ари?

– Да, но сегодня он не играл, а мы победили. Может, в следующий раз, – приводит слова Вандерсона Rusfootball.info
Теги: Краснодар Локомотив Вандерсон
Вчера, 22:24
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 22:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Зеленым Быкам удачно Проиграть Сельте, а вот Сил то команда потратила очень много ......
Регистрация: 18.03.2012
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