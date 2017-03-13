Месут Озил может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил не договорился с клубом о продлении контракта, утверждает Football London.



Сообщается, что в подписании 28-летнего немца заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который ранее работал с игроком в "Реале".