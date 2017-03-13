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Месут Озил может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил не договорился с клубом о продлении контракта, утверждает Football London.

Сообщается, что в подписании 28-летнего немца заинтересован главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который ранее работал с игроком в "Реале".
Теги: Озил Арсенал Манчестер Юнайтед Трансферы
Вчера, 23:01
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