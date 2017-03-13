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Равиль Сабитов: у некоторых команд есть свой собственный стиль игры, про "Локомотив" такого не скажешь
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info высказал мнение относительно минувшей игры своей экс-команды в 19-м туре Премьер-Лиги против "Краснодара" (1:2).
- Об итоговом результате:
Эта игра была крайне важна для обеих команд. "Локомотив" отставал до игры от "Краснодара" на 3 очка, и в случае победы положение коллектива значительно бы улучшилось. Та же история и с "Краснодаром". У обоих клубов большие амбиции, и положение команд в турнирной таблице наверняка не устраивало обе стороны.
Хочется верить, что "Локомотив" просто не набрал тот игровой тонус и ритм, который есть у "Краснодара" ввиду большей практики в официальных матчах после зимнего перерыва. С учётом участия "быков" в Лиге Европы можно было бы предположить у команды Шалимова какую-то усталость, но всё получилось наоборот: краснодарцы смотрелись увереннее, целеустремлённее, вот это и было главным фактором победы "Краснодара" над "Локомотивом".
- О стиле игры "Локомотива":
Мне тяжело понять концепцию "Локомотива", как команда хочет обороняться и атаковать. Не находясь внутри коллектива сложно говорить об игровом принципе, мы не знаем, что хочет видеть руководство клуба. У некоторых команд Премьер-Лиге есть свой собственный стиль игры, про "Локомотив" такого не скажешь. Мы не видим командного кулака.
- Об отсутствии Ари в минувшей встрече:
На мой взгляд, Ари - лучшее приобретение команды в зимнее трансферное окно, поэтому его отсутствие также сказалось на "Локо", даже несмотря на то, что он провёл лишь два официальных матчах в составе москвичей. Бразилец полностью адаптирован к российскому первенству, он всегда опасен и всегда угрожает воротам соперника. В матче против "Крыльев Советов" (3:0) Ари всколыхнул своим дублем "Локомотив" от зимней спячки. Его сегодня однозначно не хватало москвичам.
- Об отсутствии Фёдора Смолова в минувшей встрече:
Даже без Смолова "Краснодар" показал хорошую игру. До сегодняшнего дня игра команды была направлена на Смолова, главной задачей которого было зацепиться за мяч, обострить игру за счёт индивидуальных действий или сброса мяча партнёрам, как мне кажется. В то же время, во многих играх у Фёдора большой процент брака, поэтому озвученная тактика не всегда оправдана.
Сегодня же "Краснодар" был оживлён выходом Павла Мамаева, который тут же забил гол. Отсуствие Смолова не повлияло на "Краснодар", ведь команда победила. Но я не скажу, что победила она именно из-за отсутствия Смолова, ведь и с ним "Краснодар" побеждал, а он играл одну из ключевых ролей на поле.
- О предстоящей игре "Краснодара" против "Сельты":
Матч будет непростой. "Краснодар" вообще в Лиге Европы со скрипом выступает. Сейчас же встречаются два коллектива со схожим стилем игры. Встреча будет интересной, но в родных стенах, как мне кажется, российский клуб должен дожать команду из Виго.
- О лучшем футболисте матча "Локомотив" - "Краснодар":
Лучшим назову Павла Мамаева. Он здорово усилил игру, быстро забил мяч и здорово взаимодействовал с партнёрами. Считаю его лучшим игроком встречи.
- Об итоговом результате:
Эта игра была крайне важна для обеих команд. "Локомотив" отставал до игры от "Краснодара" на 3 очка, и в случае победы положение коллектива значительно бы улучшилось. Та же история и с "Краснодаром". У обоих клубов большие амбиции, и положение команд в турнирной таблице наверняка не устраивало обе стороны.
Хочется верить, что "Локомотив" просто не набрал тот игровой тонус и ритм, который есть у "Краснодара" ввиду большей практики в официальных матчах после зимнего перерыва. С учётом участия "быков" в Лиге Европы можно было бы предположить у команды Шалимова какую-то усталость, но всё получилось наоборот: краснодарцы смотрелись увереннее, целеустремлённее, вот это и было главным фактором победы "Краснодара" над "Локомотивом".
- О стиле игры "Локомотива":
Мне тяжело понять концепцию "Локомотива", как команда хочет обороняться и атаковать. Не находясь внутри коллектива сложно говорить об игровом принципе, мы не знаем, что хочет видеть руководство клуба. У некоторых команд Премьер-Лиге есть свой собственный стиль игры, про "Локомотив" такого не скажешь. Мы не видим командного кулака.
- Об отсутствии Ари в минувшей встрече:
На мой взгляд, Ари - лучшее приобретение команды в зимнее трансферное окно, поэтому его отсутствие также сказалось на "Локо", даже несмотря на то, что он провёл лишь два официальных матчах в составе москвичей. Бразилец полностью адаптирован к российскому первенству, он всегда опасен и всегда угрожает воротам соперника. В матче против "Крыльев Советов" (3:0) Ари всколыхнул своим дублем "Локомотив" от зимней спячки. Его сегодня однозначно не хватало москвичам.
- Об отсутствии Фёдора Смолова в минувшей встрече:
Даже без Смолова "Краснодар" показал хорошую игру. До сегодняшнего дня игра команды была направлена на Смолова, главной задачей которого было зацепиться за мяч, обострить игру за счёт индивидуальных действий или сброса мяча партнёрам, как мне кажется. В то же время, во многих играх у Фёдора большой процент брака, поэтому озвученная тактика не всегда оправдана.
Сегодня же "Краснодар" был оживлён выходом Павла Мамаева, который тут же забил гол. Отсуствие Смолова не повлияло на "Краснодар", ведь команда победила. Но я не скажу, что победила она именно из-за отсутствия Смолова, ведь и с ним "Краснодар" побеждал, а он играл одну из ключевых ролей на поле.
- О предстоящей игре "Краснодара" против "Сельты":
Матч будет непростой. "Краснодар" вообще в Лиге Европы со скрипом выступает. Сейчас же встречаются два коллектива со схожим стилем игры. Встреча будет интересной, но в родных стенах, как мне кажется, российский клуб должен дожать команду из Виго.
- О лучшем футболисте матча "Локомотив" - "Краснодар":
Лучшим назову Павла Мамаева. Он здорово усилил игру, быстро забил мяч и здорово взаимодействовал с партнёрами. Считаю его лучшим игроком встречи.
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