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Вчера 22:48
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"Локомотив" - "Краснодар": фотоотчет матча
В заключительном матче 19-го тура чемпионата России "Локомотив" в Черкизово принимал "Краснодар". Гости одержали волевую победу со счетом - 1:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.
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