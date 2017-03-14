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"Локомотив" - "Краснодар": фотоотчет матча

В заключительном матче 19-го тура чемпионата России "Локомотив" в Черкизово принимал "Краснодар". Гости одержали волевую победу со счетом - 1:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.





























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Теги: Локомотив Краснодар Фото
Сегодня, 01:25
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