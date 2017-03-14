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Леонид Слуцкий наблюдал за матчем "Челси" - "МЮ" по соседству с Дэвидом Бекхэмом (фото)

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий наблюдал за матчем 1/4 финала Кубка Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (1:0) из VIP-ложи "Стэмфорд Бридж". Рядом с ним игру смотрел бывший полузащитник "красных дьяволов" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, а также его сын Бруклин.

Напомним, Слуцкий уехал в Англию после расставания с ЦСКА в декабре прошлого года.



СЭ
Теги: Слуцкий Бекхэм
Сегодня, 09:53
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6
(1)
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:25) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Характерно, что все соседи от Пельменя отворачиваются - перднул, или просто противен?
Цитата: Kytarba
"ДЕВЯТИКРАТНЫЕ"
joy

Ясли laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бэкс постарел.....


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:26) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Отдыхает мужик.. скоро нелегкая будет работа.. вытащить бомжа из болота))


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Химки»
"ДЕВЯТИКРАТНЫЕ"
Слуцкому всего 45 лет..В России он выиграл все что возможно,за 7 лет работы в ЦСКА только в первый год без медали ,а,в остальном только медали кубки и супер кубки,естественно заработал не малые деньги,такие как для тебя фантастика..теперь вот в Англии в Лондоне ,которому симпатизирует ,как специалисту футбола владелец, один из богатых клубов мира...сидит в VIP ложе наблюдая за матч в окружении известных людей во всем мире,а,ты сиди с утра у комп. и успокаивай себя "Бекхем его не знает" joy
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 10:01) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
хороший мужик , но рожа тамбовская какая то...
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (19)

Думаю Бекхем и не знает, что за губастый крендель там сидит...


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
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