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Пятеро болельщиков погибли в ДТП в Ярославской области

В ДТП в Ярославской области на трассе М8 "Холмогоры" погибли пять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Упрдор "Холмогоры" Елену Москалеву.

"13 марта в 23.35 на 169-м км автомобиль Kia Rio с жителями Вологодской области, возвращавшимися с футбольного матча, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Mercedes", - сказала Москалева.

Водитель Kia погиб на месте, четверо его пассажиров умерли в больнице. Водитель фуры не пострадал. По данным Упрдор "Холмогоры", дорожные условия соответствовали всем нормативам и не могли способствовать ДТП.
Сегодня, 10:38
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№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мотор наверное 1,4 еще, который не едет


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 11:00) #
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Ужас!!
Регистрация: 17.12.2015
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Михалыч 70
R.I.P.

совсем Русский язык забывают...

Соболезнования родным и близким, грустно все это


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
R.I.P.
Регистрация: 24.09.2008
№2 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 10:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Съездили парни на мячик... в последний раз..))) Жесть.


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пусть земля будет пухом, земляки! pensive


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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