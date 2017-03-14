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Наставник "Лестера": выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (первый матч - 1:2) оценил шансы своей команды на победу в турнире.

"Выиграть Лигу чемпионов? Почему нет? Еще ничего не решено, мы должны биться в каждой игре. В футболе не бывает противостояний, где уже все решено.

Нужно стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя полную самоотдачу и настрой на поле. Мы обязаны проявить эти качества в игре с "Севильей", - цитирует Шекспира "Газета.ruо ссылкой на Mirror.
Теги: Лестер
Сегодня, 11:31
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№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Голеодор laughing


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Алания»
Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир

Я что-то пропустил, а где Раньери?
Регистрация: 3.05.2015
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