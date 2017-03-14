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Наставник "Лестера": выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет
Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (первый матч - 1:2) оценил шансы своей команды на победу в турнире.
"Выиграть Лигу чемпионов? Почему нет? Еще ничего не решено, мы должны биться в каждой игре. В футболе не бывает противостояний, где уже все решено.
Нужно стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя полную самоотдачу и настрой на поле. Мы обязаны проявить эти качества в игре с "Севильей", - цитирует Шекспира "Газета.ruо ссылкой на Mirror.
"Выиграть Лигу чемпионов? Почему нет? Еще ничего не решено, мы должны биться в каждой игре. В футболе не бывает противостояний, где уже все решено.
Нужно стараться побеждать в каждом матче, демонстрируя полную самоотдачу и настрой на поле. Мы обязаны проявить эти качества в игре с "Севильей", - цитирует Шекспира "Газета.ruо ссылкой на Mirror.
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