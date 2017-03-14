Хосеп Гвардиола: Туре может выступать за большие клубы, везде, где захочет

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчёт будущего полузащитника команды Яя Туре, контракт которого с "горожанами" истекает по окончании текущего сезона.



"Яя может выступать за большие клубы, везде, где захочет. У Туре сильный характер, который помог ему в текущем сезоне. Он играет на топ-уровне в топ-футбол. И Яя будет играть до тех пор, пока не решит, что разлюбил футбол", – цитирует Гвардиолу Daily Mirror.