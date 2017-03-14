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Хосеп Гвардиола: Туре может выступать за большие клубы, везде, где захочет

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчёт будущего полузащитника команды Яя Туре, контракт которого с "горожанами" истекает по окончании текущего сезона.

"Яя может выступать за большие клубы, везде, где захочет. У Туре сильный характер, который помог ему в текущем сезоне. Он играет на топ-уровне в топ-футбол. И Яя будет играть до тех пор, пока не решит, что разлюбил футбол", – цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
Теги: Гвардиола Туре Манчестер Сити
Сегодня, 16:16
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