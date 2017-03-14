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Олег Долматов вернулся в ЦСКА (6)
Олег Долматов вернулся в ЦСКА (6)
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Севильи" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фукс - Махрез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон - Окадзаки, Варди.
"Севилья": Рико - Меркадо, Пареха, Рами - Сарабиа, Иборра, Н'Зонзи, Эскудеро - Витоло, Йеддер, Насри.
"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фукс - Махрез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон - Окадзаки, Варди.
"Севилья": Рико - Меркадо, Пареха, Рами - Сарабиа, Иборра, Н'Зонзи, Эскудеро - Витоло, Йеддер, Насри.
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