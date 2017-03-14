Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Лестер" - "Севилья": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Севильи" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фукс - Махрез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон - Окадзаки, Варди.

"Севилья": Рико - Меркадо, Пареха, Рами - Сарабиа, Иборра, Н'Зонзи, Эскудеро - Витоло, Йеддер, Насри.
Теги: Лестер Севилья
Сегодня, 22:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.