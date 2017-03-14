Луис Энрике может вернуться в "Рому"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, который по окончании сезона покинет каталонский клуб, может летом возглавить "Рому", утверждает Il Messaggero.



Римляне рассматривают Энрике в качестве замены Лучано Спаллетти, если итальянец всё же решит покинуть команду.