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Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, который по окончании сезона покинет каталонский клуб, может летом возглавить "Рому", утверждает Il Messaggero.
Римляне рассматривают Энрике в качестве замены Лучано Спаллетти, если итальянец всё же решит покинуть команду.
Римляне рассматривают Энрике в качестве замены Лучано Спаллетти, если итальянец всё же решит покинуть команду.
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