"Ювентус" обыграл "Порту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Порту" и прошел в следующий раунд турнира.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 2:0



"Ювентус" - "Порту" - 1:0



Голы: Дибала, 42 (пен.)



"Ювентус": Буффон - Дани Алвес, Бенатиа, (Барцальи, 68), Бонуччи, Алекс Сандру - Хедира, Маркизио - Куадрадо, (Пьяца, 48), Дибала, (Ринкон, 86), Манджукич - Игуаин.



"Порту": Касильяс - Перейра, Маркано, Фелипе, Лаюн - Данилу - Андре, Оливер Торрес, (Эдмилсон, 70), Брахими, (Жота, 78), - Соарес, Андре Силва, (Боли, 47).



Предупреждения: Куадрадо, 20, Лаюн 35, Андре Андре, 38, Перейра, 40.