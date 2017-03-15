"Лестер" смог пройти "Севилью" в Лиге чемпионов

"Лестер" забил два гола в ворота "Севильи" и добился результата, при котором английская команда прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 1:2



"Лестер Сити" - "Севилья" - 2:0



Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54



"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)



"Севилья": Рико, Эскудеро, Рами, Пареха, Меркадо (Мариано, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 68)



Предупреждения: Насри, 18, Витоло, 59, Насри, 74, Варди, 74, Шмейхель, 79, Ндиди, 84



Удаления: Насри, 74