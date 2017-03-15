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"Лестер" смог пройти "Севилью" в Лиге чемпионов

"Лестер" забил два гола в ворота "Севильи" и добился результата, при котором английская команда прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Матч 1 - 1:2

"Лестер Сити" - "Севилья" - 2:0

Голы: Морган, 27, Олбрайтон, 54

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)

"Севилья": Рико, Эскудеро, Рами, Пареха, Меркадо (Мариано, 46), Сарабия (Йоветич, 46), Иборра, Н'Зонзи, Насри, Витоло, Бен-Йедер (Корреа, 68)

Предупреждения: Насри, 18, Витоло, 59, Насри, 74, Варди, 74, Шмейхель, 79, Ндиди, 84

Удаления: Насри, 74
Теги: Лестер Севилья
Сегодня, 00:38
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6
(0)
№6 Написал: vlees^^ (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как там легенда цска Муса смотрелся?ах да опять не попал в заявку:(
Регистрация: 15.03.2017
№5 Написал: Хидя (Сегодня, 00:44) #
  • -2
  •  (6)

агония продолжится не долго, будет быстро..и совсем не больно...
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 00:42) #
  • 0
  •  (2)

А что жеребьевки не будет?
Регистрация: 12.02.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:42) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в том голу чемп в премьер-лиге, в этом чашка лч. потом чемпионшип. норм.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: And70 СССР (Сегодня, 00:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лестер молодцы. Матч был намного зрелищнее, чем Юве - Порту.
Регистрация: 24.11.2010
№1 Написал: Innoken (Сегодня, 00:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
я знал
Регистрация: 24.08.2016
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