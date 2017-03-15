Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Дани Алвес: с "Барселоной" не хотел бы встретиться, с лучшими надо играть в финале

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес после победы над "Порту" (1:0, первый матч - 2:0) сообщил, что в четвертьфинале Лиги чемпионов не хотел бы встретиться со своим бывшим клубом - "Барселоной".

"С "Барселоной" в четвертьфинале я бы играть не хотел. С лучшими надо играть в финале", - цитирует Алвеса beINSPORTS.
Теги: Алвес Ювентус Барселона
Сегодня, 01:29
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 01:39) #
  • 0
  •  (0)

Значит получите Баварию.
Регистрация: 12.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.