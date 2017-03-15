Дани Алвес: с "Барселоной" не хотел бы встретиться, с лучшими надо играть в финале

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес после победы над "Порту" (1:0, первый матч - 2:0) сообщил, что в четвертьфинале Лиги чемпионов не хотел бы встретиться со своим бывшим клубом - "Барселоной".



"С "Барселоной" в четвертьфинале я бы играть не хотел. С лучшими надо играть в финале", - цитирует Алвеса beINSPORTS.