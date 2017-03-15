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Каспер Шмейхель: это невероятное достижение для "Лестера"
Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от победы над "Севильей" (2:0, первый матч - 1:2) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам создавать моменты.
Сейвы - это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне.
Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае будет сильный клуб", - передает слова вратаря официальный сайт УЕФА.
"Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам создавать моменты.
Сейвы - это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне.
Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае будет сильный клуб", - передает слова вратаря официальный сайт УЕФА.
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