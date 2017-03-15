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Каспер Шмейхель: это невероятное достижение для "Лестера"

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от победы над "Севильей" (2:0, первый матч - 1:2) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Это невероятное достижение для клуба. Это был очень тяжелый матч против очень сильной команды. Во втором тайме нам было тяжело поддерживать высокий темп. Парни отлично справлялись с тем, чтобы не давать соперникам создавать моменты.

Сейвы - это то, что я должен делать. Очень приятно помочь своей команде. Все дело в уверенности. Мы играли так, как в прошлом сезоне.

Многие из нас прошли очень долгий путь. Я не так давно выступал во втором дивизионе. Теперь мне все равно, кто попадется в 1/4 финала. Это в любом случае будет сильный клуб", - передает слова вратаря официальный сайт УЕФА.
Теги: Лестер
Сегодня, 01:40
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