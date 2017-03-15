Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Севилья" не намерена увольнять Хорхе Сампаоли

Руководство "Севильи" не собирается расставаться с наставником команды Хорхе Сампаоли, сообщил президент андалусского клуба Пепе Кастро.

"Мы намерены продлить контракт с Сампаоли на один год", - приводит слова Кастро AS.

"Севилья" уступила "Лестеру" (0:2), который по сумме двух матчей (3:2) вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Газета.ru
Теги: Севилья
Сегодня, 08:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.