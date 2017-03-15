"Севилья" не намерена увольнять Хорхе Сампаоли

Руководство "Севильи" не собирается расставаться с наставником команды Хорхе Сампаоли, сообщил президент андалусского клуба Пепе Кастро."Мы намерены продлить контракт с Сампаоли на один год", - приводит слова Кастро AS."Севилья" уступила "Лестеру" (0:2), который по сумме двух матчей (3:2) вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.