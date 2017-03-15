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Криштиану Роналду открыл фитнесс-клуб в Мадриде (фото)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду открыл фитнесс-клуб в элитном районе Мадрида Сьюдад Линеаль.

Заведение будет носить название CR7 Crunch Fitness.



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Теги: Роналду
Сегодня, 10:24
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№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:25) #
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Молодчик
Регистрация: 16.03.2009
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 10:38) #
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молодец чувак.
Регистрация: 10.02.2017
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