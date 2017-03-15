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Станислав Черчесов: Дзюба со Смоловым абсолютно совместимы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о возможном дуэте нападающих Артем Дзюба - Федор Смолов.

"Дзюба со Смоловым еще ни разу не играли вместе? Если они не могут пока быть вместе на поле, то пусть будут хотя бы на теоретических занятиях и тактических тренировках, во время которых не надо особенно бегать, а нужно лишь понять, кто и где должен располагаться.

Они абсолютно совместимы. И не только в теории, но и на практике", - цитирует Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:05
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 12:40) #
  • 0
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Болеет за:
«Краснодар»
Если Смолов пасы будет выдавать Дзюбе, а тот не мазать по воротам...То симбиоз этой пары возможен..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Мамаев с Кокориным абсолютно совместимы.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Nik1975 (Сегодня, 12:17) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: МАРТ
Но Смолов не такой деревянный..он быстрый....а Дзю, это столб, на него играть надо..как делал Халк в Зените..а так, дзю ничем не отличается от того же Бухарова..

Это Бухаров столб а Дзюба дерево smile
Регистрация: 8.03.2017
№2 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 12:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да ни хера они не совместимы.
Регистрация: 11.08.2015
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Но Смолов не такой деревянный..он быстрый....а Дзю, это столб, на него играть надо..как делал Халк в Зените..а так, дзю ничем не отличается от того же Бухарова..
Регистрация: 6.09.2013
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