"Краснодар" расторг контракт с Маратом Измайловым

"Краснодар" расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым по обоюдному согласию сторон.



"Обстоятельства сложились таким образом, то Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК "Краснодар" с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.



Коллектив ФК "Краснодар" благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!" – говорится в заявлении клуба.