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"Краснодар" расторг контракт с Маратом Измайловым

"Краснодар" расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым по обоюдному согласию сторон.

"Обстоятельства сложились таким образом, то Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК "Краснодар" с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.

Коллектив ФК "Краснодар" благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!" – говорится в заявлении клуба.
Теги: Краснодар Измайлов
Сегодня, 12:57
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№4 Написал: Хидя (Сегодня, 13:05) #
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online

в Локомотив..
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:03) #
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online

Очень жалко такого футболиста , по человечески понимаю , но что же у него в семье , может помощь нужна?Марат не держи всё в себе....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сантабарбара


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
удачи ...держись парень
Регистрация: 25.01.2016
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