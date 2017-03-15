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Игорь Шалимов: мы делаем все, чтобы ребята успели восстановиться после матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопрос корреспондента Rusfootball.info по поводу предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".

- "Краснодар" недавно сыграл достаточно сложный матч с "Локомотивом". Успевает ли команда восстановиться к завтрашней игре?

- Мы делаем все, чтобы ребята восстановились, те кто играл. У нас квалифицированный, сознательный медицинский штаб, они понимают, насколько важно быстро восстанавливаться в режиме игр через два дня на третий.

В плане психологии мы тоже работаем над этим. Игроки не чувствуют себя уставшими, хоть и времени на восстановление мало. Будем надеяться, что завтра будет то же самое.
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 14:02
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