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Игорь Шалимов: Жигулевым довольны, но классного игрока отличает стабильность

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча с "Сельтой" в Лиге Европы рассказал, что доволен молодым полузащитником Ильей Жигулевым.

- Довольны ли Вы Жигулевым, следует ли ожидать его завтра в "старте"?

- Мы им довольны. Но молодежь обычно играет нестабильно. Вообще, классного игрока отличает стабильность. Например, одну игру играешь хорошо, одну - не очень. У молодых игроков и у, скажем так, средних игроков это присутствует.

Мы довольны. Жигулев - это боевая единица, и рады мы вдвойне, что это воспитанник академии. Для остальных ребят это пример: если ты будешь работать и будешь соответствовать, то у тебя всегда будет шанс, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Жигулев Краснодар Шалимов
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:04) #
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Вообще не понял накуя его ставит он в основу Каборе, Мамаев просто на 3 -4 головы лучше этого мелкого паренька ... + еще и косяпора !!
Регистрация: 9.09.2016
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