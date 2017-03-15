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Игорь Шалимов: Жигулевым довольны, но классного игрока отличает стабильность
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча с "Сельтой" в Лиге Европы рассказал, что доволен молодым полузащитником Ильей Жигулевым.
- Довольны ли Вы Жигулевым, следует ли ожидать его завтра в "старте"?
- Мы им довольны. Но молодежь обычно играет нестабильно. Вообще, классного игрока отличает стабильность. Например, одну игру играешь хорошо, одну - не очень. У молодых игроков и у, скажем так, средних игроков это присутствует.
Мы довольны. Жигулев - это боевая единица, и рады мы вдвойне, что это воспитанник академии. Для остальных ребят это пример: если ты будешь работать и будешь соответствовать, то у тебя всегда будет шанс, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info.
- Довольны ли Вы Жигулевым, следует ли ожидать его завтра в "старте"?
- Мы им довольны. Но молодежь обычно играет нестабильно. Вообще, классного игрока отличает стабильность. Например, одну игру играешь хорошо, одну - не очень. У молодых игроков и у, скажем так, средних игроков это присутствует.
Мы довольны. Жигулев - это боевая единица, и рады мы вдвойне, что это воспитанник академии. Для остальных ребят это пример: если ты будешь работать и будешь соответствовать, то у тебя всегда будет шанс, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info.
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