Жозе Моуринью: хорошо, что Калачев завтра не сыграет, но у них есть Киреев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом"."Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У "Ростова" очень хорошая команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира.Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.Хорошо, что Калачев завтра не сыграет. Но я смотрел игру с "Тереком" и заметил, что у них есть другие варианты. На позиции Калачёва играл Киреев и действовал хорошо. А Калачёв отличный опытный футболист с большим сердцем и характером", - сказал Моуринью.