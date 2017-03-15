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Жозе Моуринью: хорошо, что Калачев завтра не сыграет, но у них есть Киреев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".

"Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У "Ростова" очень хорошая команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира.

Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.

Хорошо, что Калачев завтра не сыграет. Но я смотрел игру с "Тереком" и заметил, что у них есть другие варианты. На позиции Калачёва играл Киреев и действовал хорошо. А Калачёв отличный опытный футболист с большим сердцем и характером", - сказал Моуринью.

Чемпионат
Теги: Ростов Моуринью Калачев Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:07
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(2)
№4 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 15:25) #
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  •  (2)

Хидя,

Да он просто прикололся по Кирееву... Попал Курбан с составом, что приходится выпускать НИКАКОГО, даже по меркам РФПЛ, вечно подающего надежды, бегунка без царя в голове... Которого в матче с "Тереком" можно было дважды выгонять с поля. И на что расчитывать "Ростову" прикажете в матче с МЮ, вот с такой заменой Калача, Гацкана и Граната ?
Регистрация: 25.02.2017
№3 Написал: bohater Ижевск, Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Калачёв и правда к концу карьеры нереальную игру показывает - какую конфетку Бухарову выдал - и это не против дубля Томи


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Любит Маур пуху накидать! Киреева узнал . Калач его на куй послал , так он его зауважал прямо ! smile Да ... Калачу бы лет 10-15 скинуть и остаться в такой форме , Маур сам в МЮ позвал бы небось ! blush
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 15:11) #
  • +3
  •  (5)
online

Моур смотрел, но нихрена так и не понял..Самый опасный там Курбан...
Регистрация: 13.03.2017
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