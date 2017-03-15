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Жозе Моуринью: хорошо, что Калачев завтра не сыграет, но у них есть Киреев
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".
"Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У "Ростова" очень хорошая команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира.
Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.
Хорошо, что Калачев завтра не сыграет. Но я смотрел игру с "Тереком" и заметил, что у них есть другие варианты. На позиции Калачёва играл Киреев и действовал хорошо. А Калачёв отличный опытный футболист с большим сердцем и характером", - сказал Моуринью.
Чемпионат
"Я не хочу думать о вылете. Мы сделаем всё, чтобы выйти в четвертьфинал. У "Ростова" очень хорошая команда, они играли в Лиге чемпионов и тоже будут стараться пройти в следующий этап турнира.
Первый матч завершился со счётом 1:1, ещё ничего не решено. Для нас это очень важный турнир. Мы всегда об этом говорили и в каждом матче отдавались по полной. Надеюсь, фанаты придадут нам энергию, мы справимся со всеми проблемами и пройдём в четвертьфинал.
Хорошо, что Калачев завтра не сыграет. Но я смотрел игру с "Тереком" и заметил, что у них есть другие варианты. На позиции Калачёва играл Киреев и действовал хорошо. А Калачёв отличный опытный футболист с большим сердцем и характером", - сказал Моуринью.
Чемпионат
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