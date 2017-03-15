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Федор Смолов: я очень рад приглашению в сборную России

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов заявил, что, несмотря на травму, остается частью национальной команды и готов помочь ей в товарищеских матчах с Кот-д`Ивуаром и Бельгией.

"К сожалению, полученная мной недавно травма не позволила принять участие в последних матчах за клуб, и на данный момент у меня нет четкого понимания, в какой степени я смогу помочь сборной в Краснодаре и Сочи. По той же причине мне не удалось сыграть за национальную команду в октябре и ноябре прошлого года.

Но в любом случае я являюсь членом сборной и понимаю, насколько важно оставаться частью коллектива, который ведет подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

Я очень рад приглашению в национальную сборную России для подготовки к мартовским контрольным матчам с Кот-д`Ивуаром и Бельгией. Готов принять участие в теоретических занятиях, тренировках и матчах в зависимости от степени готовности и состояния здоровья.

Сборной предстоят очень интересные игры с сильными соперниками, и я убежден, что трибуны стадионов в Краснодаре и Сочи будут заполнены, а зрители окажут нам всестороннюю поддержку", - цитирует Смолова "Р-Спорт".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 15:28
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