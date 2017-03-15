Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Иван Данильянц: едем в Англию с надеждой на чудеса

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц высказался о настрое на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало.

У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей", - цитирует Данильянца официальный сайт УЕФА.
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 15:53
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Все надеяться на продолжение чудес . Удачи и победы ! 2-2 на крайняк .
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 17:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В 95-м после 0-0 дома мы не очень верили в проход дальше, если честно, но 2-2 не оказалось невозможным. Того же и вам!
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ваше чудо летит с вами.Слушайтесь Бердыева и все нормально будет.Шансы есть,хотя 0-0 было бы конечно лучше,но и так уверен шансы у Ростова будут..В любом случае просто удачи и достойной игры и что бы Маур после матча учил иные фамилии)Например Азмуна)


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Виталий Ходоров (Сегодня, 16:39) #
  • -12
  •  (12)

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis. i n
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:36) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
чудо Вы уже сделали.. wink теперь осуществите мечту Ростовчан


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:15) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Мужики победы вам! Будем болеть за вас всей страной!
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:08) #
  • +7
  •  (9)

удачи, вся страна болеет за Вас!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.