Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:57
"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники
"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники
13:29
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
03:12
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Иван Данильянц: едем в Англию с надеждой на чудеса
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц высказался о настрое на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
"Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало.
У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей", - цитирует Данильянца официальный сайт УЕФА.
"Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало.
У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей", - цитирует Данильянца официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.