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Капитан "Сельты": у нас есть преимущество, но мы не фавориты

Защитник и капитан испанской "Сельты" Уго Мальо перед ответным поединком против "Краснодара" в рамках 1/8 финала Лиги Европы был осторожен в оценках.

"У нас есть небольшое преимущество, но мы не фавориты. Необходимо провести этот матч, словно финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться. Теперь отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь впереди еще дерби с "Депортиво". Но первая цель - четвертьфинал Лиги Европы", - цитирует Мальо официальный сайт УЕФА.
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 19:20
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