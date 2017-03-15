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Болельщики "Сельты", которым выделили 1000 билетов, не приехали в Краснодар

Завтра в Краснодаре утром в продажу поступит 1000 билетов, которая была зарезервирована для болельщиков "Сельты", которые не приехали на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча состоится 16 марта в 21:00.

Стадион "Краснодар" вмещает 34 291 зрителей.

Rusfootball.info
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 20:25
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(1)
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если не приедут завтра, тогда можно обсуждать. Кто решил, что они должны были приехать за сутки до игры?
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 20:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не верят в свою команду. Вот и не приедут.
Да и далеко добираться.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:33) #
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  •  (3)

А ЕЩЕ СЕБЯ ТОРЕОДОРОМИ ВЕЛИЧАЮТ ФУ МЛЯ ТРУСЫ а с другой стороны это на руку БЫКАМ ВЕСЬ СТАДИОН БУДЕТ НАШ
Регистрация: 6.02.2017
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