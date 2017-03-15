Болельщики "Сельты", которым выделили 1000 билетов, не приехали в Краснодар

Завтра в Краснодаре утром в продажу поступит 1000 билетов, которая была зарезервирована для болельщиков "Сельты", которые не приехали на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.



Встреча состоится 16 марта в 21:00.



Стадион "Краснодар" вмещает 34 291 зрителей.



Rusfootball.info