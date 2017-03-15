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Эдуардо Бериццо: мы приехали в Краснодар ради положительного результата, хотим победить

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".

"Это будет очень сложный матч против команды, которая исповедует атакующий футбол, которая любит контролировать мяч и всегда атакует, создает опасные атаки. Мы хотим завтра победить, забить гол. Мы приехали сюда ради положительного результата", - сказал Бериццо.

Rusfootball.info
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 20:27
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№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:39) #
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Надеюсь, что "Краснодар" в полной мере оправдает ожидания подавляющего большинства российских любителей футбола и накажет эту "Сельту".
Тем более, что "Сельта" - вполне проходимая для кубанцев командочка - ничего и никого выдающегося в ней нет.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:31) #
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  •  (2)

да будет вам результат типа УМОЕТЕСЬ
Регистрация: 6.02.2017
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