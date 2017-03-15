Эдуардо Бериццо: мы приехали в Краснодар ради положительного результата, хотим победить

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".



"Это будет очень сложный матч против команды, которая исповедует атакующий футбол, которая любит контролировать мяч и всегда атакует, создает опасные атаки. Мы хотим завтра победить, забить гол. Мы приехали сюда ради положительного результата", - сказал Бериццо.



Rusfootball.info