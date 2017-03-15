Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:56
Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) (1)
Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) (1)
15:57
"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники (2)
"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники (2)
13:29
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Эдуардо Бериццо: мы приехали в Краснодар ради положительного результата, хотим победить
Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".
"Это будет очень сложный матч против команды, которая исповедует атакующий футбол, которая любит контролировать мяч и всегда атакует, создает опасные атаки. Мы хотим завтра победить, забить гол. Мы приехали сюда ради положительного результата", - сказал Бериццо.
Rusfootball.info
"Это будет очень сложный матч против команды, которая исповедует атакующий футбол, которая любит контролировать мяч и всегда атакует, создает опасные атаки. Мы хотим завтра победить, забить гол. Мы приехали сюда ради положительного результата", - сказал Бериццо.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.