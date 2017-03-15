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Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео)

Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром", передает корреспондент Rusfootball.info.



- У "Сельты" есть преимущество в один гол. Как вы будете строить игру после недавнего поражения от "Вильярреала" (0:1 - Прим.) в чемпионате Испании?

- Мы хотим забыть результат, который был неделю назад. Главное победить, как было на прошлой стадии в Украине в матче с "Шахтером". Нужно играть только на победу.

- Возможен ли завтра такой результат, как в матче "Лестер" - "Севилья"?

- То, что произошло вчера с "Севильей"... Это футбол, все возможно. Естественно, нужно всегда быть готовым к любому результату. В жизни люди учатся на своих ошибках и на чужих. Хотелось бы учиться на ошибках других и надеемся, что не повторим судьбу вчерашней испанской команды и сможем навязать свою игру, потому что "Краснодар" играет в достаточно хороший атакующий футбол. Нужно защищаться, контролировать мяч и навязывать именно свой стиль.

Наша команда готова к матчу. Очень важно удерживать и контролировать Вандерсона, который, как мы предполагаем, будет играть, или Смолов. Но, думаю, все-таки Вандерсон будет играть.

- Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов сказал, что одно из преимуществ его команды заключается в том, что ваша команда очень хорошо играет дома, и не так хорошо играет в гостях. Считаете ли вы это проблемой?

- На самом деле мне кажется, что моя команда играет одинаково и в гостях, и дома. Да, статистика немного в пользу домашних игр, но завтра мы будем играть в свой футбол против серьезной команды. Мы будем прессинговать, контролировать мяч. Вы можете вспомнить, как "Краснодар" пропустил два гола в прошлом матче. Мы будем использовать их ошибки в защите.

- Что ждете от завтрашнего матча после такого неплохого сезона?

- То, что мы так хорошо выступили на трех фронтах, заслуга наших футболистов. В кубке хорошо сыграли. Думаю, что завтра очень важный матч, чтобы показать на что мы способны. Мои игроки выдержали достаточно сильные нагрузки: и физические, и моральные. Это очень хороший сезон. Хотим продолжить его в таком хорошем русле.

- Завтра будет почти заполненный стадион, но ваша команда не привыкла играть на заполненных трибунах. Какой эффект это событие может нести для "Сельты"?

- Каждого футболиста больше заводит, мотивирует игра на заполненном стадионе. Когда играешь в плей-офф, где игра на выбывание, это очень важный матч. Как сказал Серхио Альварес, это мечта, которая исполнилась, и такой прекрасный стадион... Мечты продолжают сбываться.
Теги: Сельта Краснодар Rвидео
Сегодня, 20:56
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:24) #
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Карпинский дружбан. Так нежно в фильме МатчТВ они общались, держась за руки - ну просто шерочка с машерочкой.
Регистрация: 3.03.2007
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