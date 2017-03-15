Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео)

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром", передает корреспондент- Мы хотим забыть результат, который был неделю назад. Главное победить, как было на прошлой стадии в Украине в матче с "Шахтером". Нужно играть только на победу.- То, что произошло вчера с "Севильей"... Это футбол, все возможно. Естественно, нужно всегда быть готовым к любому результату. В жизни люди учатся на своих ошибках и на чужих. Хотелось бы учиться на ошибках других и надеемся, что не повторим судьбу вчерашней испанской команды и сможем навязать свою игру, потому что "Краснодар" играет в достаточно хороший атакующий футбол. Нужно защищаться, контролировать мяч и навязывать именно свой стиль.Наша команда готова к матчу. Очень важно удерживать и контролировать Вандерсона, который, как мы предполагаем, будет играть, или Смолов. Но, думаю, все-таки Вандерсон будет играть.- На самом деле мне кажется, что моя команда играет одинаково и в гостях, и дома. Да, статистика немного в пользу домашних игр, но завтра мы будем играть в свой футбол против серьезной команды. Мы будем прессинговать, контролировать мяч. Вы можете вспомнить, как "Краснодар" пропустил два гола в прошлом матче. Мы будем использовать их ошибки в защите.- То, что мы так хорошо выступили на трех фронтах, заслуга наших футболистов. В кубке хорошо сыграли. Думаю, что завтра очень важный матч, чтобы показать на что мы способны. Мои игроки выдержали достаточно сильные нагрузки: и физические, и моральные. Это очень хороший сезон. Хотим продолжить его в таком хорошем русле.- Каждого футболиста больше заводит, мотивирует игра на заполненном стадионе. Когда играешь в плей-офф, где игра на выбывание, это очень важный матч. Как сказал Серхио Альварес, это мечта, которая исполнилась, и такой прекрасный стадион... Мечты продолжают сбываться.