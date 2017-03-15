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"Наполи" не планирует продлевать контракт с Рейной
Голкипер "Наполи" Пепе Рейна покинет команду по истечению контракта, утверждает La Gazzetta Dello Sport.
Руководство неаполитанцев не собирается предлагать вратарю новый контракт. Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2018 года.
Руководство неаполитанцев не собирается предлагать вратарю новый контракт. Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2018 года.
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