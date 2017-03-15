Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Наполи" не планирует продлевать контракт с Рейной

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна покинет команду по истечению контракта, утверждает La Gazzetta Dello Sport.

Руководство неаполитанцев не собирается предлагать вратарю новый контракт. Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2018 года.
Теги: Рейна Наполи
Вчера, 23:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.