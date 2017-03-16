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"Ростов": агрономы сделают все возможное, чтобы к матчу с "Краснодаром" поле было готово

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский рассказал о подготовке поля стадиона "Олимп-2" в Ростове-на-Дону к матчу 21-го тура российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

Сегодня стало известно, что комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение матчей первенства на стадионе "Олимп-2" до устранения выявленных недостатков.

"Агрономы "Ростова" сделают всё возможное, чтобы к матчу с "Краснодаром" поле на "Олимпе-2" было готово к матчу", – цитирует Бодылевского "Чемпионат".
Теги: Ростов
Сегодня, 00:25
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