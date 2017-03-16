Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

После завершения всех ответных встреч раунда 1/8 финала Лиги чемпионов определились все участники четвертьфинала.



Ими стали: "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Бавария", "Боруссия" Д (оба клуба - Германия), "Монако" (Франция), "Лестер" (Англия) и "Ювентус" (Италия).



Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ состоится в пятницу 17 марта. На этой стадии турнира каждая команда может встретиться с каждой. Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.