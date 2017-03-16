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Фанаты "Наполи" хотят собрать 30 тысяч евро на памятник Диего Марадоне

Фанаты "Наполи" намерены собрать для пожертвований 30 тысяч евро, чтобы установить в Неаполе памятную статую легенде команды Диего Марадоне.

10 мая 2017 года исполняется 30 лет с тех пор, как "Наполи" с аргентинским нападающим в составе выиграл чемпионат Италии в 1987 году, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В честь этого события также будет организован специальный памятный матч.
Теги: Наполи Марадона
Сегодня, 01:30
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