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Ян Облак и Килиан Мбаппе - лучшие игроки матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Вратарь "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" (0:0).

В другом матче главным героем признан нападающий "Монако" Килиан Мбаппе. Форвард забил первый гол в ворота "Манчестер Сити", открыв счёт на 8-й минуте.

УЕФА
Сегодня, 02:59
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