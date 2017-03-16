Ян Облак и Килиан Мбаппе - лучшие игроки матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Вратарь "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" (0:0).В другом матче главным героем признан нападающий "Монако" Килиан Мбаппе. Форвард забил первый гол в ворота "Манчестер Сити", открыв счёт на 8-й минуте.