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Диего Симеоне: мы сделали еще один важный шаг вперед

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался относительно противостояния с "Байером" (0:0) и выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Я всем доволен. Хочу поздравить своих подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему выкладываются на поле по максимуму.

Мы сделали еще один важный шаг вперед. Мы всегда хотим прибавлять и двигаться вперед. Лига чемпионов - это особый турнир. Выход в четвертьфинал - важное событие для клуба", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 03:14
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