Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Леонардо Жардим: счастливы, что сделали подарок для всей Франции

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим прокомментировал матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и выход в 1/4 финала.

"Очень рад, что мы вышли в четвертьфинал. Поражение 3:5 в Англии, считаю, был незаслуженным. Хотя мы и допустили много обидных ошибок в защите.

Первый тайм нам удался, играли высоко и почти не давали сопернику атаковать. Во втором тайме они поменяли тактику, и нам стало труднее.

Мы счастливы, что сделали подарок для наших болельщиков и всей Франции. Это второй раз, когда мы вышли в четвертьфинал в последние годы. Мы обыграли вторую команду Англии, это говорит об уровне французского чемпионата", – цитирует Жардима L’Equipe.
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 03:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.