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Леонардо Жардим: счастливы, что сделали подарок для всей Франции
Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим прокомментировал матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и выход в 1/4 финала.
"Очень рад, что мы вышли в четвертьфинал. Поражение 3:5 в Англии, считаю, был незаслуженным. Хотя мы и допустили много обидных ошибок в защите.
Первый тайм нам удался, играли высоко и почти не давали сопернику атаковать. Во втором тайме они поменяли тактику, и нам стало труднее.
Мы счастливы, что сделали подарок для наших болельщиков и всей Франции. Это второй раз, когда мы вышли в четвертьфинал в последние годы. Мы обыграли вторую команду Англии, это говорит об уровне французского чемпионата", – цитирует Жардима L’Equipe.
"Очень рад, что мы вышли в четвертьфинал. Поражение 3:5 в Англии, считаю, был незаслуженным. Хотя мы и допустили много обидных ошибок в защите.
Первый тайм нам удался, играли высоко и почти не давали сопернику атаковать. Во втором тайме они поменяли тактику, и нам стало труднее.
Мы счастливы, что сделали подарок для наших болельщиков и всей Франции. Это второй раз, когда мы вышли в четвертьфинал в последние годы. Мы обыграли вторую команду Англии, это говорит об уровне французского чемпионата", – цитирует Жардима L’Equipe.
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