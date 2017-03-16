Леонардо Жардим: счастливы, что сделали подарок для всей Франции

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим прокомментировал матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и выход в 1/4 финала.



"Очень рад, что мы вышли в четвертьфинал. Поражение 3:5 в Англии, считаю, был незаслуженным. Хотя мы и допустили много обидных ошибок в защите.



Первый тайм нам удался, играли высоко и почти не давали сопернику атаковать. Во втором тайме они поменяли тактику, и нам стало труднее.



Мы счастливы, что сделали подарок для наших болельщиков и всей Франции. Это второй раз, когда мы вышли в четвертьфинал в последние годы. Мы обыграли вторую команду Англии, это говорит об уровне французского чемпионата", – цитирует Жардима L’Equipe.