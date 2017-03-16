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"Терек" готовится к ЦСКА, Георге Грозав вернулся в общую группу

В среду футболисты "Терека" начали подготовку к матчу с ЦСКА. Вечером на запасном поле "Ахмат Арены" состоялась тренировка, ориентированная на скоростно-силовую работу.

В общей группе команды занимался Георге Грозав, а вот его соотечественник Габриэль Торже по-прежнему в лазарете, передает официальный сайт грозненцев.
Теги: Терек
Сегодня, 09:37
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