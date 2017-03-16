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Куратор "Ростова": окончательная стабилизация клуба произойдет в течение 2017 года

Процесс реорганизации и стабилизации ФК "Ростов" должен быть завершен к концу года, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

"С июля 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева, который принимает активное участие в жизни клуба, осуществляется координация деятельности футбольного клуба "Ростов", его оздоровление по основным направлениям - и финансовая стабилизация, и улучшение менеджмента, и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, игроками и руководством команды.

За это время много удалось сделать, но процесс оздоровления, реорганизации не завершен, потому что требует больше времени. Окончательная стабилизация клуба произойдет в течение 2017 года, но уже до начала следующего сезона основные мероприятия будут завершены, - цитирует Гуськова ТАСС.

Он также сообщил, что уже произошли замены директора клуба, главного бухгалтера, его заместителя, изменения в юридическом отделе.

"В настоящий момент подбираются кандидатуры зама директора клуба, осуществлено обновление совета директоров клуба - там произошла ротация в связи с кадровыми изменениями. На сегодняшний день самое важное - полностью укомплектовать штат. Формируется стратегия дальнейшего развития клуба", - отметил Гуськов.
Теги: Ростов
Сегодня, 09:50
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№4 Написал: seryu Москва (Сегодня, 11:57) #
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online

Цитата: Босх
не каждая республика в Союзе имела клманду в Высшей Лиге

Вот тут, ты загнул, все 15 республик имели команды и не одну,
правда всех в вышке не разместишь, ездили на лифте, вверх - вниз.
Регистрация: 17.03.2009
№3 Написал: _бояра_ (Сегодня, 11:52) #
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online

Цитата: Босх
_бояра_,
Ну ты бы не болтал, залётный...
...вот чего, дел не знаешь,а лезешь вякнуть "как в других регионах".

...В Ростове всегда был ФУТБОЛ. Высшего уровня.
не каждая республика в Союзе имела клманду в Высшей Лиге,а Ростов - имел.


Босх,
та штуковина, которая с двумя штанинами и лампасами, не на голову одевается.
И если ты не знаешь, то запомни, что ни Союза, ни соцстроя давно нет и, поэтому твои воспоминания про Высшую лигу не более, чем история, не имеющая никакого отношения к сегодняшнему дню.
В Ростове, видимо, деньги некуда девать, кроме как на "команду высшей лиги", там решены все социальные вопросы - выдающиеся медицина и образование, достойные пенсии и даже дороги прекрасны.
Так за счет чего же произойдет финансовая стабилизация?
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Ростов»
_бояра_,
Ну ты бы не болтал, залётный.
И прежний Губер вникал в дела клуба, спонсоров подтаскивал.
И нынешний ,Голубев тоже радеет за клуб.

вот чего, дел не знаешь,а лезешь вякнуть "как в других регионах".
В Ростове всегда был ФУТБОЛ. Высшего уровня.
не каждая республика в Союзе имела клманду в Высшей Лиге,а Ростов - имел.

Надо просто выиграть Кубок ЛЕ в конце мая 2017 г и дела окончательно наладятся.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:27) #
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online

Интересно, за счет чего произойдет финансовая стабилизация. А если и произойдет, то надолго ли это. До смены очередного губернатора или до очередного отказа его от "активного участия в жизни клуба"
Такая чехарда постоянно наблюдается во всех областных центрах. Это, как морской прилив и отлив. Сначала вбухают деньги в команду (и для откатов и для всего прочего), затем смотришь - по "объективным" причинам опять на мели.
А может просто надо жить по средствам?
Регистрация: 10.02.2017
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