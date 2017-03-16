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Игроки "Монако" спели победную песню в раздевалке после матча с "Манчестер Сити" (видео)

"Монако" отпраздновал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В раздевалке после матча футболисты и тренеры команды исполнили песни и кричалки .

Напомним, в раунде 1/8 финала монегаски обыграли "Манчестер Сити" (3:1, 3:5).

ВИДЕО - здесь
Теги: Монако
Сегодня, 10:23
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:53) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Супер..какое счастье такие победы.для футболистов и болельщиков..
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 10:32) #
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А надо было бы гимн России под шампанское... всё-таки нынешние успехи "Макако" не состоялись бы без недр Урала...
Регистрация: 31.12.2015
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