Игроки "Монако" спели победную песню в раздевалке после матча с "Манчестер Сити" (видео)

"Монако" отпраздновал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В раздевалке после матча футболисты и тренеры команды исполнили песни и кричалки .Напомним, в раунде 1/8 финала монегаски обыграли "Манчестер Сити" (3:1, 3:5).