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Роман Широков: "Ростов" и в следующем сезоне захочет попасть в еврокубки
Экс-капитан сборной России Роман Широков высказал свое мнение о перспективах "Ростова" в текущем сезоне.
"Трудно сказать, что будет успехом для "Ростова" в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько "Ростов" претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятёрку во внутреннем первенстве.
"Ростов" второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятёрку РФПЛ", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Трудно сказать, что будет успехом для "Ростова" в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько "Ростов" претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятёрку во внутреннем первенстве.
"Ростов" второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятёрку РФПЛ", - цитирует Широкова "Чемпионат".
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