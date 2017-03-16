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Роман Широков: "Ростов" и в следующем сезоне захочет попасть в еврокубки

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказал свое мнение о перспективах "Ростова" в текущем сезоне.

"Трудно сказать, что будет успехом для "Ростова" в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько "Ростов" претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятёрку во внутреннем первенстве.

"Ростов" второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятёрку РФПЛ", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Ростов
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«МЮ»
Почему он говорит про пятерку?
Локо, Урал, Рубин да и Уфа маловероятно что попадут в четверку, так что "кубковое" место разыграют эти команды.
А в четверку, при всем уважении и плохой игре соперников, Ростов вряд ли попадет.
Хотя Ростов доказал своей игрой что он более чем достоин.
Регистрация: 26.09.2015
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