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Гаджи Гаджиев: админресурс "Зенита" позволяет продавливать выгодные для него решения
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев, комментируя домашнюю победу над "Зенитом" (1:0) в 19-м туре РФПЛ, отметил, что петербургской команде не следует искать причины поражения в судействе.
"Зенит" — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот "Зенита", был бы другой разговор.
Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру, в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьёзными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, вы могли бы услышать или увидеть на ТВ-картинке хотя бы половину сказанного, показанного?
Можно перечислить массу случаев далёкого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас. Например, когда "Шинник" вылетал из Премьер-Лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил "Крыльями"…
Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной - это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, - а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет!
Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортёров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально - молчание ведь знак согласия", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
"Зенит" — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот "Зенита", был бы другой разговор.
Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру, в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьёзными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, вы могли бы услышать или увидеть на ТВ-картинке хотя бы половину сказанного, показанного?
Можно перечислить массу случаев далёкого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас. Например, когда "Шинник" вылетал из Премьер-Лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил "Крыльями"…
Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной - это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, - а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет!
Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортёров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально - молчание ведь знак согласия", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
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