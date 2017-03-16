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Гаджи Гаджиев: админресурс "Зенита" позволяет продавливать выгодные для него решения

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев, комментируя домашнюю победу над "Зенитом" (1:0) в 19-м туре РФПЛ, отметил, что петербургской команде не следует искать причины поражения в судействе.

"Зенит" — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот "Зенита", был бы другой разговор.

Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру, в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьёзными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, вы могли бы услышать или увидеть на ТВ-картинке хотя бы половину сказанного, показанного?

Можно перечислить массу случаев далёкого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас. Например, когда "Шинник" вылетал из Премьер-Лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил "Крыльями"…

Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной - это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, - а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет!

Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортёров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально - молчание ведь знак согласия", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Теги: Гаджиев Зенит
Сегодня, 12:30
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28
(10)
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:06) #
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online

Цитата: Пивовед
Тыдыц. Да, Лев у бомжей действительно- Голубой.

Цитата: Пивовед
БИНГО! Голубой Лев !

Символично! Тьфу гомосятина!

Привет, Леха!

Цитата: Skyline
потому что это самая натуральная проститутка тренерская.

Хз. Но одно точно, Гаджи никогда не был проституткой. Да, может и не тренировал большие клубные команды. Да, практически как тренер он уже свое отработал, но еще раз проституткой он не был.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: Dragon (Сегодня, 13:58) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Ювентус»
сказал чистейшую правду,тоже самое касается и цска
Регистрация: 28.02.2017
№26 Написал: Nik1975 (Сегодня, 13:51) #
  • +1
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online

Цитата: Sewer 79
Цитата: ssskkkbbb
Гаджиев.....это тот, который Карпина в отставку отправил?

Ну сказал, и сказал, только я с ним не согласен. Надо решить проблему для всех, а не выпячивать свою бедность и не нужность. Так обижен, будто с него за систему определения гола денег попросят. Мелко.

Гаджиев -это тот, кто 0, причем полный! Без побед и достижений, разве что в помощниках у Светоча. судя по всему при автократии А.Ф.Бышовца мячи в сетках носил и носы молодежи вытирал.
Флюгер, который подсиживал других, заработал до хрена бабла, ооочччэн мюдрий чэловэк этот Гаджи! Лючшый трэнэр России!

Заслуженный тренер России. Кандидат педагогических наук.С 1989 по 1992 — тренер молодёжной (чемпион мира 1989 года) (Олимпийский чемпион Сеула 1988 года). А ты кто? Перхоть из вонючего запущеного города Убирайтесь из РФПЛ все рады будут
Регистрация: 8.03.2017
№25 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:48) #
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Гаджиеву - респект!!! Высказал всё в глаза ресурсу!!! blush
Регистрация: 7.12.2016
№24 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:48) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Почему это? Потому что говорит как есть, или может потому что он раком поставил ваш недоклуб?

потому что это самая натуральная проститутка тренерская. зеро титул. тренеришка который ничего из себя не представляет.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:46) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной - это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, - а пенальти

Старик Гаджиев вызывает неприязнь тем, что понимает: на мастерище Халке нарушались правила постоянно, но штрафные давались только за треть (дай бог) нарушений... ибо почему-то у наших судей повелось, что на Халке, видите ли, не надо свистеть (и журналюги спортивные постарались)...


Чёты гонишь?
Какое мастерище?
Хамовище? Да. Окуевище? Именно.
А что б ты успокоился- один тебе пример- Халк и зассавший Николаев, и епанутый прикормленный вами судейский кагал, хмуро и неубедительно блеявший про то, что Толкание судей руками- Это не нарушение, это у спортсмена характер такой, простите его...

И такое же судейское лицемерное молчание без наказания, когда эта неприкасаемая плесень наш мяч своими руками из ваших ворот выносила..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
  • -1
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online

Цитата: ssskkkbbb
Гаджиев.....это тот, который Карпина в отставку отправил?

Ну сказал, и сказал, только я с ним не согласен. Надо решить проблему для всех, а не выпячивать свою бедность и не нужность. Так обижен, будто с него за систему определения гола денег попросят. Мелко.

Гаджиев -это тот, кто 0, причем полный! Без побед и достижений, разве что в помощниках у Светоча. судя по всему при автократии А.Ф.Бышовца мячи в сетках носил и носы молодежи вытирал.
Флюгер, который подсиживал других, заработал до хрена бабла, ооочччэн мюдрий чэловэк этот Гаджи! Лючшый трэнэр России!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№21 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной - это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, - а пенальти

Старик Гаджиев вызывает неприязнь тем, что понимает: на мастерище Халке нарушались правила постоянно, но штрафные давались только за треть (дай бог) нарушений... ибо почему-то у наших судей повелось, что на Халке, видите ли, не надо свистеть (и журналюги спортивные постарались)...

Многие наши защитники вообще не могли удержать халка без нарушения, без мелкого фола... а судья не свистит...
Регистрация: 24.09.2013
№20 Написал: Nik1975 (Сегодня, 13:42) #
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online

Цитата: vertel
Ни один уважающий себя тренер, если он тренер с большой буквы, никогда не будет говорить такие вещи о другой команде, это дано только неудачникам, к которым он относится в полной мере, поскольку ничего не добился с командами, которые тренировал.

Так от вас же и научились неудачники блин.Ваш вселенский вой по поводу московских судей и заговора ,это что? А слова Митрофанова что жаловаться на судей удел слабых?Гаджиев мужик,просто ответил на вашу истерию в сми и на газпром тв.А вы умойтесь чумазые.У вас у питерских есть паразительная черта вы у себя бревна не замечаете а у других соломинку увидите и переворачиваете все с ног на голову.Вы своей неадекватностью сделали что ваш клуб просто перезирают
Регистрация: 8.03.2017
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: vlees^^
Ну талисман у них лев вроде

Это скорее всего плод больного воображения помойного бомжа.

Какой нахyй львы?! Кретины.

Здоров, Серж !

Какиенакуй львы у бомжей, спрашиваешь?

Тыдыц. Да, Лев у бомжей действительно- Голубой.

Кретины, говоришь?
А кто ещё способен выбрать себе символом и талисманом команды Голубого Льва?

Ничего.. Эти люди не видят зашквара в жопном проношении файеров.. Файеров !!!
Кто нибудь видел , держал в руках файер ?
Вооот.
А для этих людей- ничего постыдного в этом нет..
А раз нет, то и мозгов нет..
Поскольку вот что такое

БИНГО! Голубой Лев !

Какая команда- такие и символы...

Сказать ,что у этих людей ,выбиравших и одобрявших тип, вид и цвет для своего маскота, талисмана, символа,- нет мозгов от слова Совсем, значит, сделать им комплимент.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:31) #
  • +1
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online

Цитата: vertel
Ни один уважающий себя тренер,

Как ты не понимаешь одного, именно Гаджиев не уважает Зенит. Ни разу. Ему пох на вашу командочку.
Я уверен, ваш клуб мало кто из тренеров уважает. Вас презирают. Вас ненавидят все журналисты страны , кроме тех кто живет в Питере.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
старый вонючий хач

Культурная столица. ога.


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№16 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гаджиев.....это тот, который Карпина в отставку отправил?

Ну сказал, и сказал, только я с ним не согласен. Надо решить проблему для всех, а не выпячивать свою бедность и не нужность. Так обижен, будто с него за систему определения гола денег попросят. Мелко.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№15 Написал: _бояра_ (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (1)
online

Sewer 79
В этом сезоне каждый шакал норовит пнуть тяжелораненого ЛЬВА!




далее по твоему сценарию все должны зарыдать

да, и к тому же не тяжелораненого, а мертворожденного
Регистрация: 10.02.2017
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: DimonSM
вашему отжатому знамени в рот надавали на трибунах, а вы все его носите)) кули ждать от файероприёмников..

зачем оскорбляешь, антитолераст?
про файероприемники уже вся страна наслушалась, самые изощренные у свиней!
My Webpage
хотя постойте, свиньи есть в каждой банде!
наверное, поэтому вы самые многочисленные в стране))


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ни один уважающий себя тренер, если он тренер с большой буквы, никогда не будет говорить такие вещи о другой команде, это дано только неудачникам, к которым он относится в полной мере, поскольку ничего не добился с командами, которые тренировал.
Регистрация: 13.11.2009
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:16) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
сейчас обольют помоями с берегов невы уважаемого тренера..

а что он сказал не так? он высказал правду! что скрывать, и для кого скрывать? все всё и так знают

раньше(до 2007 года ) зенит был уровнем этих команд
«Уфа», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин»

потом раз.. и из грязи в князи..
это после вливание большого неограниченного бабла народного достояния.. они одели корону и провозгласили себя топ клубом восточной европы №1 joy (((laughing))

но как помадой и штукатуркой рожу не маж..все это смывается и перед нами предстает команда провинциалов joy

п.с напоминает страшную бабу( которая идет на свидание в 5-ти слоя штукатурки на лице, ловит пьяного мужика и спать ложится не смывая это все smile ..просто если это смыть..для ебаря это будет утренний похмельный инсульт bowtie а не продолжение банкета )это прям история про зенит


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Skyline
старый вонючий хач

Почему это? Потому что говорит как есть, или может потому что он раком поставил ваш недоклуб?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Все верно, г-н Гаджиев!
В этом сезоне каждый шакал норовит пнуть тяжелораненого ЛЬВА!

Немного про админресурс:

Оркестр гремит басами
Трубач выдувает медь
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь
Цитата: maradona72
Гаджиев рубит правду матку! Ему пох, он свое практически отработал. У него все есть для жизни. Он никогда не будет тренировать большие команды, и ему походу пьесы наплевать на этот Зенит. И он начал говорить. Он говорит о том, о чем обычно другие молчат. Респект дедушке!

А Лев был гордый зверь и сильный,
Без хитрости он ел обильно.
Он знал, конечно, кто «ШАКАЛИТ»,
Остатки мяса доедает.

Убил бы лев и съел Шакала,
Но Льву есть "ПАДАЛЬ" не пристало!




[


вашему отжатому знамени в рот надавали на трибунах, а вы все его носите)) кули ждать от файероприёмников..
Регистрация: 17.07.2014
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: vlees^^
Ну талисман у них лев вроде

Это скорее всего плод больного воображения помойного бомжа.

Какой нахyй львы?! Кретины.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:13) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
старый вонючий хач


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:11) #
  • -4
  •  (8)
online

Все верно, г-н Гаджиев!
В этом сезоне каждый шакал норовит пнуть тяжелораненого ЛЬВА!

Немного про админресурс:

Оркестр гремит басами
Трубач выдувает медь
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь
Цитата: maradona72
Гаджиев рубит правду матку! Ему пох, он свое практически отработал. У него все есть для жизни. Он никогда не будет тренировать большие команды, и ему походу пьесы наплевать на этот Зенит. И он начал говорить. Он говорит о том, о чем обычно другие молчат. Респект дедушке!

А Лев был гордый зверь и сильный,
Без хитрости он ел обильно.
Он знал, конечно, кто «ШАКАЛИТ»,
Остатки мяса доедает.

Убил бы лев и съел Шакала,
Но Льву есть "ПАДАЛЬ" не пристало!






--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:57) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
За это периодически и получают по щам. Закон сохранения энергии. Ну, или, кармические проделки футбольного бога.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 12:54) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: vlees^^
Ну талисман у них лев вроде

ну если гавно шоколадом облить , оно вряд ли перестанет быть гавном....
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: vlees^^ (Сегодня, 12:48) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
Ну талисман у них лев вроде joy
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:46) #
  • -5
  •  (11)

Админресурс дал дрозда- работа арбитров признана хорошей. Сравнение с Барсой в чем то лестно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:38) #
  • +5
  •  (13)
online

Цитата: vlees^^
с ним не согласятся только глоры голубого льва


Льва? Шутите ?

Гаджиев рубит правду матку! Ему пох, он свое практически отработал. У него все есть для жизни. Он никогда не будет тренировать большие команды, и ему походу пьесы наплевать на этот Зенит. И он начал говорить. Он говорит о том, о чем обычно другие молчат. Респект дедушке!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: vlees^^ (Сегодня, 12:31) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно сказал Гаджиев,этот человек много лет работает в нашем футболе и знает о чем говорит,с ним не согласятся только глоры голубого льва blush
Регистрация: 15.03.2017
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