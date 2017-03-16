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Василий Уткин: у "Ростова" хорошие шансы забить "МЮ"

Телекомментатор Василий Уткин оценил шансы "Ростова" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы.

"У "Ростова" хорошие шансы забить "МЮ". Если это произойдет не при счете 0:3, то шансы уже будут неплохие.

Про "Краснодар" мне тяжело что-то сказать. То они проигрывают "Уфе", то героически вытаскивают матч со "Спартаком". Я не стал бы прогнозы давать по их предстоящей игре с "Сельтой", - цитирует Уткина "СпортFM".
Теги: Уткин Ростов Краснодар
Сегодня, 12:39
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№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ростову хана придёт в Манчестере,даже четочник не знает молитв против Ибрагимовича.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:01) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Жаль , что такие игроки , как Гацкан и Калач , умеющие вовремя отдать хороший пас не играют . Кому голевые передачи отдавать тому же Бухарову ? worried
Регистрация: 23.09.2016
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