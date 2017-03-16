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Василий Уткин: у "Ростова" хорошие шансы забить "МЮ"
Телекомментатор Василий Уткин оценил шансы "Ростова" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы.
"У "Ростова" хорошие шансы забить "МЮ". Если это произойдет не при счете 0:3, то шансы уже будут неплохие.
Про "Краснодар" мне тяжело что-то сказать. То они проигрывают "Уфе", то героически вытаскивают матч со "Спартаком". Я не стал бы прогнозы давать по их предстоящей игре с "Сельтой", - цитирует Уткина "СпортFM".
"У "Ростова" хорошие шансы забить "МЮ". Если это произойдет не при счете 0:3, то шансы уже будут неплохие.
Про "Краснодар" мне тяжело что-то сказать. То они проигрывают "Уфе", то героически вытаскивают матч со "Спартаком". Я не стал бы прогнозы давать по их предстоящей игре с "Сельтой", - цитирует Уткина "СпортFM".
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