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Гендиректор "Томи": на данный момент выплачено 40 процентов долгов

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселёв рассказал о ситуации с выплатой задолженностей.

"Работа по погашению задолженностей ведётся. Вчера и сегодня был у заместителя губернатора, говорил с ним по этому поводу. Надеемся, что к концу марта задолженности будут погашены. На данный момент выплачено 40 процентов долгов.

Из-за неудачных результатов футболисты пребывают не в лучшем настроении. Ребята переживают со слезами на глазах. В матче с ЦСКА команда выглядела лучше, более раскрепощённо.

Опыт – дело наживное. В конце чемпионата наша молодёжь будет уже совсем другими людьми", - цитирует Киселёва "Чемпионат".
Теги: Томь
Сегодня, 13:25
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