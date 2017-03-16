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Анатолий Бышовец: без Калачёва "Ростов" частично утратит мобильность

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец считает, что на игру "Ростова" окажет влияние отсутствие двух основных полузащитников команды Александра Гацкана и Тимофея Калачева.

"Калачев весь сезон демонстрирует очень высокую мобильность, что создает трудности даже командам уровня "Баварии" и "Манчестер Юнайтед". Без Тимофея "Ростов" частично эту мобильность утратит, что крайне проблематично для успешного противостояния такой средней линии, как у команды Жозе Моуринью.

Для ростовчан крайне проблематично потерять такой хребет в полузащите, как Калачев и Гацкан. А травма Граната разрушает наигранную и доведенную до автоматизма связку в обороне", - передают слова Бышовца "Известия".
Теги: Бышовец Ростов
Сегодня, 13:39
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