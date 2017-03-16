Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: "Краснодар" расстанется с Торбинским и Быстровым

В планы "Краснодара" входит расторжение контракта с полузащитником Дмитрием Торбинским, информирует "Лайф".

Сообщается, что руководство "быков" намерено разгрузить платежную ведомость за счнт расставания с несколькими возрастными игроками, которые получают мало игровой практики.

По информации издания, "Краснодар" покинет также хавбек Владимир Быстров. 33-летний футболист уже активно занят поисками нового места работы - его соглашение истекает летом нынешнего года.

Напомним, вчера стало известно, что Марат Измайлов расторг контракт с "Краснодаром" по обоюдному согласию сторон.
Теги: Краснодар Торбинский Быстров
Сегодня, 14:34
Напечатать
18
(6)
№18 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
по сути все трое так и не раскрыли свой талант... подавали грандиозные надежды, но не сбылось
Регистрация: 23.03.2009
№17 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
бесславно закончили свой кривой путь


Похоже подумал, если в голове деньги только, то любой талант загубить можно.
Регистрация: 20.02.2007
№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (0)
online

изгон свиней из краснодара продолжается
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Футбольный бог обоим дал по башке.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:30) #
  • +3
  •  (3)
online

бесславно закончили свой кривой путь
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bk-sarmat
этот зенит однозначна усилят stuck_out_tongue_winking_eye[/qu

тролль,очко готов поставить,если они туда не перейдут


Великая сила знаков препинания и их отсутствия .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: safonas
продажи в магните упали?

все он правильно делает. быстрова уже давно не слышно и не видно, тоже самое с торбинским. да, в 2008 они дали жару, но с тех пор уже скоро 10 лет как прошло)
Регистрация: 27.01.2017
№11 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (1)

Оренбург,Уфа,Махачкала
Регистрация: 12.02.2017
№10 Написал: Lacan (Сегодня, 15:18) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
К этой паре гнедых надо добавить и Погребняка- сидит и рубит уже 2 года бабло в Динамо!
Регистрация: 27.09.2011
№9 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: SHIGA
твое очко готов поставить

и очко сармата уходит в зрительный зал....
Регистрация: 21.01.2016
№8 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:10) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bk-sarmat
тролль,очко готов поставить,если они туда не перейдут

Чисто абстрактный вопрос - а ты всегда ставишь свое очко под любым своим предположением?
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 15:00) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Реал»


этот зенит однозначна усилят stuck_out_tongue_winking_eye[/quote]
тролль,очко готов поставить,если они туда не перейдут
Регистрация: 19.10.2010
№6 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (1)

Давно пора. Для решения высоких задач они уже не подходят. Окажутся скорее всего в Арсенале или там ну может быть в Урале например.
Регистрация: 3.04.2013
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:55) #
  • -1
  •  (3)
online

К Семаку в Уфу =)
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:48) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
я даже предполагаю куда smile

"команда плаческу дрим-тим кому за 32" joy

этот зенит однозначна усилят stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:47) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: safonas
продажи в магните упали?

Не, покупки в сините растут
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:40) #
  • +2
  •  (8)

продажи в магните упали?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:40) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Умница Галицкий! А то много любителей стало на старых заслугах сидеть, получать больше всех и ничего не делать. Вот что значит свои деньги.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.