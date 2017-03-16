Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
СМИ: "Краснодар" расстанется с Торбинским и Быстровым
В планы "Краснодара" входит расторжение контракта с полузащитником Дмитрием Торбинским, информирует "Лайф".
Сообщается, что руководство "быков" намерено разгрузить платежную ведомость за счнт расставания с несколькими возрастными игроками, которые получают мало игровой практики.
По информации издания, "Краснодар" покинет также хавбек Владимир Быстров. 33-летний футболист уже активно занят поисками нового места работы - его соглашение истекает летом нынешнего года.
Напомним, вчера стало известно, что Марат Измайлов расторг контракт с "Краснодаром" по обоюдному согласию сторон.
Сообщается, что руководство "быков" намерено разгрузить платежную ведомость за счнт расставания с несколькими возрастными игроками, которые получают мало игровой практики.
По информации издания, "Краснодар" покинет также хавбек Владимир Быстров. 33-летний футболист уже активно занят поисками нового места работы - его соглашение истекает летом нынешнего года.
Напомним, вчера стало известно, что Марат Измайлов расторг контракт с "Краснодаром" по обоюдному согласию сторон.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.