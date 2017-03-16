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Зинедин Зидан: не думаю, что кто-то надеется попасть на "Лестер"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал мнение о "Лестере", который может попасться мадридцам в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Не думаю, что кто-то надеется попасть на "Лестер", и мы в том числе. Они ставят цель и двигаются к ней. Не многие думали, что они выиграют чемпионат, а они выиграли. Также как и не все верили, что они пройдут "Севилью", а они сделали это.
"Лестер" не причисляют к фаворитам, они играют без давления, у них есть несколько талантливых футболистов и страсть в сердце. Против таких команд всегда тяжело играть", - цитирует Зидана Mirror.
"Не думаю, что кто-то надеется попасть на "Лестер", и мы в том числе. Они ставят цель и двигаются к ней. Не многие думали, что они выиграют чемпионат, а они выиграли. Также как и не все верили, что они пройдут "Севилью", а они сделали это.
"Лестер" не причисляют к фаворитам, они играют без давления, у них есть несколько талантливых футболистов и страсть в сердце. Против таких команд всегда тяжело играть", - цитирует Зидана Mirror.
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