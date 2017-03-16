"Андерлехт" выкупил у "Тулузы" Уроша Спаича

Защитник "Тулузы" Урош Спаич будет выступать за "Андерлехт" на постоянной основе, сообщает пресс-служба команды.



"Андерлехт" выкупил полноценный контракт футболиста у французского клуба, который выступал за бельгийскую команду на правах аренды. Соглашение сторон рассчитано до 2021 года.