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"Андерлехт" выкупил у "Тулузы" Уроша Спаича

Защитник "Тулузы" Урош Спаич будет выступать за "Андерлехт" на постоянной основе, сообщает пресс-служба команды.

"Андерлехт" выкупил полноценный контракт футболиста у французского клуба, который выступал за бельгийскую команду на правах аренды. Соглашение сторон рассчитано до 2021 года.
Теги: Андерлехт Тулуза
Сегодня, 16:27
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