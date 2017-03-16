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"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Андерлехт" выкупил у "Тулузы" Уроша Спаича
Защитник "Тулузы" Урош Спаич будет выступать за "Андерлехт" на постоянной основе, сообщает пресс-служба команды.
"Андерлехт" выкупил полноценный контракт футболиста у французского клуба, который выступал за бельгийскую команду на правах аренды. Соглашение сторон рассчитано до 2021 года.
"Андерлехт" выкупил полноценный контракт футболиста у французского клуба, который выступал за бельгийскую команду на правах аренды. Соглашение сторон рассчитано до 2021 года.
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