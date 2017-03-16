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"Мидлсбро" может пригласить Хиддинка на пост главного тренера
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить "Мидлсбро", утверждает Bleacher Report.
Голландский специалист является фаворитом на пост наставника "речников". Напомним, ранее в отставку был отправлен уже бывший тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка.
Голландский специалист является фаворитом на пост наставника "речников". Напомним, ранее в отставку был отправлен уже бывший тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка.
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