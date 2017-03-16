Джермейн Дефо впервые с 2013 года вызван в сборную Англии

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо вызван в сборную Англии на товарищеский матч против команды Германии и на игру отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Литвы, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Последний раз 34-летний форвард сыграл за национальную команду в ноябре 2013 года в товарищеском матче против команды Чили.



Матч Германия - Англия пройдет 22 марта, встреча между англичанами и литовцами - 26 марта.