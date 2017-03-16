Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Джермейн Дефо впервые с 2013 года вызван в сборную Англии
Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо вызван в сборную Англии на товарищеский матч против команды Германии и на игру отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Литвы, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Последний раз 34-летний форвард сыграл за национальную команду в ноябре 2013 года в товарищеском матче против команды Чили.
Матч Германия - Англия пройдет 22 марта, встреча между англичанами и литовцами - 26 марта.
Матч Германия - Англия пройдет 22 марта, встреча между англичанами и литовцами - 26 марта.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.