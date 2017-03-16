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"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы

"Краснодар" на своем поле проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы.

Лига Европы

1/8 финала

Матч 1 - 1:2

"Краснодар" - "Сельта" 0:2

Гол: Мальо, 51, Аспас, 80

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Каборе, М. Перейра (Лаборде, 72), Классон (Жоаозиньо, 60), Вандерсон.

"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс (Хосабед, 76), Радоя, Эрнандес (Бове, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо

Предупреждения: Каборе, 23, Газинский, 43, Гранквист, 44, Вандерсон, 47, Радоя, 55

Удаления: Каборе, 98
Теги: Краснодар Сельта
Сегодня, 22:54
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27
(2)
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
И тогда вопрос- какого куя нормальный воскресный матч с паравозами был передвинут на понедельник, поближе к ответке ?

Наверное, за тем что и СпаМ, когда сливал АЕКу.
После первого матча было видно, что обыграть испанцев можно только в движении, а тут их вообще мяча лишили.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№26 Написал: Volodia379 (Сегодня, 23:10) #
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online

По моему в Европе мы закончили! И спрашивается нужно ли нам еще одно место в ЛЧ что бы вылетать на ранних стадиях хотя там можно чуть чуть заработать но и опозорится то же!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И тогда вопрос- какого куя нормальный воскресный матч с паравозами был передвинут на понедельник, поближе к ответке ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№24 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
жаль

Им дальше все равно ничего не светило, там очень серьёзные команды, молодцы, что до 1/8 дошли, все таки шаг наверх.
Это только свиньи могут на пустом месте, требовать от команды невозможного.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№23 Написал: Lacan (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну как можно было Галицкому так ошибиться с тренером! Всё что было с предыдущем тренером- с Шалимовым растеряно!Тренерское поражение!
Регистрация: 27.09.2011
№22 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игра гамно! При целом стадионе и так играть! За болел обидно! Шалимов конечно виноват но и игрлки то же не блестали.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:01) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар потихоньку уже становится не той командой, которой мы восхищались два года тому назад, которая одной ногой оттягивала спартак по 4-0. Зря Кононова убрали, Шалимов ничего не дал клубу, жил на его багаже.
Но за очки, спасибо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:59) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все справедливо,сельта была сильнее,быки еле ноги передвигали,и это понятно Сельта последнею игру играли почти 2 составом,а быки 3 дня назад рубились с локо основной.
Регистрация: 15.03.2017
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:59) #
  • -5
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online

Цитата: Сэт
Спасибо за игру и за очки в копилку России!

Абграша , а тебе не похyй на очки?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:58) #
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online

Цитата: Dragon
на классе,спокойно раскатали

согласен....с самого начала бвло яснобчто сельта победит...
Регистрация: 22.11.2014
№17 Написал: Штангист (Сегодня, 22:58) #
  • 0
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online

Dragon,
Не могу не согласиться с тобой. sunglasses
Регистрация: 26.01.2017
№16 Написал: Канада (Сегодня, 22:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Вполне достойный евросезон для кубанцев... Кто-то у них в команде сильно похож на Алекса Мескини.


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:58) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Сельта была на две головы выше. Очень удачно они заперли хозяев в первые пол часа у своих ворот. Отсюда и постоянные фолы при разрушении атак испанцев и раздражение игроков (два нырка, Газинский, Лаборде) и глупейшая желтая Вандерсона.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№14 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (3)
online

Краснодар должен был вылететь,он и вылетел.Просто Сельта намного сильней.
Регистрация: 24.11.2016
№13 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всегда симпатизировал Быкам, но сегодня кошмар какой-то... Грубо играли и симулировали часто. Судью сразу против себя настроили...
Регистрация: 18.04.2009
№12 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар играл беззубо, с посредственной командой и об... ся. Деньги Галицкого не помогли.
Регистрация: 7.11.2012
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лаборде хоть игру оживил. Остается только гадать, как бы развернулись события выйди он в старте. Хотя напрашивалось, Мартынович совсем не поддерживал фланг.
Регистрация: 21.12.2010
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну для них это и так прыжок выше головы.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: смотрящий в оба (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Штангист
но в целом результатом удовлетворён

в чём причина такой непонятной радости? Ты - афро-хахол?
Регистрация: 4.11.2016
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь Краснодар сосредоточится на ЧР и потреплет нервы Зениту с Цска
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:57) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
жаль


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:56) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Проиграл Шалимов, но все равно молодцы.
Может быть выбыл, а не вылетел из ле?
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 22:56) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ювентус»
на классе,спокойно раскатали,трусливый автобус Шалимова,помнится кто то не поверил мне на слово что Сельта на выезде лучше чем дома играет,краснодарское глорье уверовало в том что смогут пройти Великую Сельту,с которой Карпин и Мостовой громили Барсу и Реал.
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: veshei (Сегодня, 22:56) #
  • +6
  •  (6)

Тем не менее, даже не смотря на поражение не плохой результат выступления в ЛЕ.
Регистрация: 2.09.2013
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 22:55) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо за игру и за очки в копилку России!Молодцы.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№2 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (3)

Вандырсон абсолютно некчемен, почти как Подберёзовик.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№1 Написал: Штангист (Сегодня, 22:55) #
  • -4
  •  (6)
online

Абсолютно не удивлён. Был уверен, что всё так и будет ещё 11 дней назад, разве что Локомотив не забил второй гол, но в целом результатом удовлетворён. Ну а Ростову конечно же пожелаю удачи!
Регистрация: 26.01.2017
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