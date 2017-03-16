"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы

"Краснодар" на своем поле проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы.



Лига Европы



1/8 финала



Матч 1 - 1:2



"Краснодар" - "Сельта" 0:2



Гол: Мальо, 51, Аспас, 80



"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Каборе, М. Перейра (Лаборде, 72), Классон (Жоаозиньо, 60), Вандерсон.



"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс (Хосабед, 76), Радоя, Эрнандес (Бове, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо



Предупреждения: Каборе, 23, Газинский, 43, Гранквист, 44, Вандерсон, 47, Радоя, 55



Удаления: Каборе, 98