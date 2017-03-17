Хуан Мата: "Ростов" – команда, которая бьется до конца

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0, первая игра - 1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.



"У нас было несколько хороших моментов, но не смогли их использовать. К вопросу о нашей реализации. Важно, что мы сегодня не пропустили. Мы очень рады победе.



"Ростов" – команда, которая бьется до конца. У них сложная схеме, но мы адаптировались к ней. В каждом турнире мы играем на победу. У нас хороший шанс добиться права выступать Лиге чемпионов, мы постараемся дойти до конца", – сказал Мата в эфире BT Sport.